A Audi lançou a nova geração do sedã A6 e seu derivado cupê, A7, que chega com desenho atualizado e opções de conteúdos como visão noturna, projeção de informações de viagem no para-brisas, além faróis Matrix LED e o sistema multimídia MMI atualizado.

Concorrente direto do Mercedes Classe E e BMW Série 5, o A6 estreia com preço sugerido de R$ 426.990. Já o A7 estreia por R$ 456.990. Ambos são oferecidos na versão Performance.

Equipados com motor TFSI V6 turbo 3.0 de 340 cv e 50 mkgf de torque, que é combinado com transmissão S tronic de sete marchas, o A6 acelera de 0 a 100 km/h em 5,1 segundos, enquanto o A7, faz em 5,3 segundos. Já a velocidade máxima é a mesma para ambos, limitada em 250 km/h.

Trata-se do mesmo motor que equipa o SUV Q8. Essa unidade tem como grande diferencial o módulo 48V que substitui alternador e motor de arranque. Essa unidade ainda auxiliam o V6 em necessidades de torque, com a função de reduzir o consumo e combustível.

A lista de conteúdos conta com itens como quadro de instrumentos digital com uma segunda tela para função de multimídia, navegação e demais funcionalidades à bordo. A tela inferior de 8,6 polegadas, montada no console do túnel central, fornece acesso ao controle de climatização, funções de conforto e entrada de texto. Para manuseá-lo, o motorista pode repousar o punho sobre a alavanca seletora da transmissão automática.

A6 e A7 são equipados com seletor de condução com cinco módulos: Comfort, Dynamic, Efficiency, Indivudal e Auto. A dupla ainda conta com câmera 360°, que auxilia o motorista na hora de estacionar, que exibe a área e manobra na tela.

