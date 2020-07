A Audi volta a oferecer seu modelo de grande porte no mercado brasileiro. O novo Q7 chega no segundo semestre, ao preço de R$ 414.990, para figurar como opção para quem precisa de muito espaço e levar sete ocupantes.

O jipão chega renovado e equipado com o conhecido motor V6 turbo 3.0 de 340 cv e 50 mkgf de torque, que garante excelente desenvoltura ao modelo. Tanto é que a marca garante que ele acelera de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos e tem velocidade máxima limitada em 250 km/h. Prudente, pois não é muito inteligente desafiar as leis de Newton sentado sobre 2,1 toneladas.

Se não bastasse, ele é dotado de módulo 48 volts, que permite rodar temporariamente na eletricidade em velocidades entre 55 e 160 km/h, assim como em situações de baixa demanda, abaixo dos 22 km/h. Ele ainda conta com seletor de comportamento dinâmico com sete modalidades de condução, que permitem modo econômico, esportivo e até mesmo off-road, uma vez que o modelo conta com tração integral.

Recheio

Como jipão de alto luxo, o Q7 conta com pacote farto que inclui ambiente sofisticado e duas grandes telas sensíveis ao toque. O display superior com tela de 10,1 polegadas é usado para controlar os sistemas de entretenimento e navegação. Já a tela inferior possui 8,6 polegadas e permite o gerenciamento do ar-condicionado e outras funções de conforto. Há ainda o Audi virtual cockpit, quadro de instrumentos de 12,3 polegadas que permite diferentes tipos de visualização.

O SUV ainda inclui carregamento de celular sem fio, ar-condicionado de duas zonas, bancos dianteiros elétricos e com memória para o motorista, porta-malas com abertura elétrica e sistema de hands-free, acabamento das soleiras e longarina do teto em alumínio, frisos decorativos cromados, faróis de LED e seis airbags – dois frontais, dois laterais para os bancos dianteiros e dois de cortina que se estendem da primeira até a terceira fileira de bancos. Já a versão S Line (R$ 459.990) adiciona rodas aro 21 e acabamento mais refinado.

Opcionais

As duas versões podem receber pacotes variados de opcionais, como: Side Assist (Audi Side Assist, Exit Warning Assist, Assistente de Tráfego Reverso, Audi Pre sense dianteiro e traseiro), pacote S line interior com bancos esportivos, head-up display, suspensão adaptativa a ar, faróis Full LED Matrix, eixo traseiro dinâmico (rodas traseiras giram até cinco graus na direção oposta), pacote de luzes internas com possibilidade de escolher 30 combinações de cores, Night Vision Assist e sistema de som Bose 3D.