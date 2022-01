Enquanto a maioria das marcas ainda planeja seus calendários de lançamentos para 2022, a Audi já colocou carro novo na praça. A marca das quatro argolas acaba de lançar o A3 S Line Limited.

A nova versão chega para as carrocerias hatch e sedã, para se posicionar no topo da linha, e tem como novidade a adoção do motor TFSI 2.0 de 190 cv e 32 kgfm de torque, combinado com a transmissão S Tronic de sete marchas e dupla embreagem. O primeiro lote, que ainda tem unidades em estoque, utiliza motor 1.4 de 150 cv.

Assim, o A3 mais bravo tem preço inicial a partir de R$ 249.990. Para justificar o preço nada modesto, a Audi equipou o compacto com quadro de instrumentos digital, sistema multimídia de 10,1 polegadas (com conexão para smartphones), assistentes de condução, partida sem chave, volante revestido em couro, assistente de estacionamento, ar-condicionado digital de duas zonas, abertura automática do porta-malas.

Ele ainda conta com pacote visual S Line, rodas aro 18, faróis Full LED, seis airbags e outras trivialidades exigidas num compacto de luxo. O A3 S Line ainda pode ser equipado com sistema de áudio Bang&Olufsen, faróis LED Matrix, bancos esportivos e pedaleiras de alumínio. Tanto hatch quanto sedã contam com oito opções de cores e duas tonalidades de acabamento interno.

Ao contrário das demais gerações, os novos A3 e A3 Sedan serão apenas importados. A Audi anunciou retorno da produção no Brasil, mas com os SUVs Q3 e Q3 Sportback.

