Com os índices de violência nas alturas, qualquer semáforo pode ser uma armadilha. E para quem defende a liberação do porte de armas, até uma fechada de cruzamento pode antecipar um encontro com São Pedro. De olho nesse filão, a Audi lança no Brasil a versão Security do utilitário-esportivo (SUV) Q5. Trata-se de uma versão blindada de fábrica capaz de suportar disparos de pistolas, submetralhadora</CW>s e até escopeta.

Segundo a marca, a versão não é uma adaptação, mas todo o carro foi revisto na fábrica para receber o material balístico. Assim, itens como suspensão e freios foram ajustados para o aumento de peso, na ordem de 500 quilos. Ao todo, o Caveirão das quatro argolas pesa 2.295 quilos.

Motor

O motor não passou por modificações. A versão segue equipada com a unidade TFSI 2.0 de 252 cv e 37 mkgf de torque, que já é oferecida na versão. Já a transmissão é a conhecida S Tronic de sete marchas e a tração é integral Quattro. O blindado acelera de 0 a 100 km/h em 7,9 segundos e a máxima é de 235 km/h.

Equipamentos

Apesar de valente, o Q5 Security não economiza na lista de equipamentos. O pacote inclui bancos dianteiros com ajuste lombar, volante multifuncional, ar-condicionado automático, multimídia (com sistema Audi Smartphone Interface, GPS e câmera de ré), quadro de instrumentos digital Virtual Cockpit, controle de cruzeiro com limitador de velocidade, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, assim como crepuscular Sensor e chuva, sistema de monitoramento dos pneus, faróis com ajuste automático de altura e freio automático (Auto Hold).

Todo o interior do carro foi reforçado com peças de aço de alta resistência. Já as janelas contam com vidros com diversas camadas. Dessa forma, a fabricante afirma que a blindagem suporta disparos de armas de calibres parrudos como .357, Magnum .44 e até escopeta. Ou seja, nem Dirty Harry ou mesmo o exterminador do futuro podem te atingir nesse tanque de luxo.