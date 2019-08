A Audi comemora 25 anos de operações no Brasil com a série limitada Prestige Plus para o A3 Sedan. São 600 unidades, que contam com pacote farto de conteúdos e têm preço sugerido de R$ 149.900. Equipado com o motor 1.4 turbo de 150 cv, a edição conta com itens como: ar-condicionado de duas zonas, bancos esportivos com couro sintético e ajuste elétrico no assento do motorista, sensores de luz e chuva, controle de cruzeiro, partida sem chave, apliques em alumínio escovado, além de sensores de estacionamento dianteiro e traseiro com câmera de ré.

Complementam o pacote os faróis em LED, ponteiras cromadas do escapamento e rodas aro 17. Durante a semana surgiram rumores que o carro estaria em fim de produção, mas a marca divulgou nota oficial afirmando que o A3 Sedan segue sendo fabricado.

