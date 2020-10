Na década de 1930 a supremacia alemã nas pistas era dividida entre Mercedes-Benz e Auto Union. No pós-guerra, a Mercedes manteve o cenário nas pistas, enquanto a Auto Union se recuperava financeiramente, associando-se com a NSU até formar a Audi, no final dos anos 1960.

Ao mesmo tempo, assistia a Porsche doutrinar em Le Mans e a BMW ganhar espaço no início dos anos 1970. A resposta das quatro argolas surgiu em 1980 com um carro que trazia a tecnologia que colocou a marca na prateleira de cima entre as alemãs: o sistema de tração integral quattro (em minúsculo mesmo). E para marcar a tecnologia, o primeiro modelo equipado com o engenhoso sistema de distribuição de torque para as rodas não poderia ter outro nome que não fosse Quattro. Era o resgate dos dias de glória do Type-C.

Soberania

A tecnologia quattro deu a Audi conquistas importantes nas competições de rali, assim como lhe permitiu criar esportivos de comportamento dinâmico impecável. Carros que parecem andar sempre sobre trilhos.

E para celebrar as quatro décadas do sistema quattro, a Audi acaba de apresentar o Audi TT RS 40 years of quattro Edition. Trata-se de um carro que foi projetado para uso em pista, mas é homologado para uso urbano.

Pilar

“Por 40 anos, o quattro foi um dos principais pilares de tecnologia da marca com os quatro anéis. Nossos modelos RS sempre transferiram sua potência para a estrada por meio de quatro rodas como padrão. Com a edição especial do TT RS limitada a 40 unidades, pretendemos presentear nossos fãs na Alemanha com um presente de aniversário realmente especial”, aponta o diretor Executivo da Audi Sport GmbH, Julius Seebach.

A versão foi equipada com novos aerofólios, aletas, saias e pára-choques, assim como capô com entrada de ar central. Esse TT ainda conta com pintura branca (inclusive nas rodas aro 20) e elementos nas tonalidades preto, prata e vermelho, que remetem às cores do Audi Sport quattro S1, que o piloto alemão Walter Röhrl, venceu o Pikes Peak em 1987. Completa a decoração especial a inscrição “quattro” nas portas.

Powertrain

Se o visual chama atenção, seu conjunto mecânico não fica para trás. O modelo é equipado com a unidade 2.5 turbo de 400 cv e 48 mkgf de torque. Trata-se do mesmo motor que equipa o RS3 Sedan (Confira o vídeo abaixo), que foi vendido no Brasil.

A unidade é acoplada a uma transmissão de dupla embreagem e sete marchas e seu torque é gerenciado pelo tração integral quattro. Os números de desempenho impressionam. Ele acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e atinge velocidade máxima de 280 km/h.

Por dentro, ele é um legítimo carro para pistas. Os diminutos bancos traseiros podem ser substituídos por um reforço estrutural em fibra de carbono. Além de melhorar a rigidez torcional, ainda reduz o peso em 16 quilos. No entanto, a edição recebe bancos esportivos com acabamento exclusivo, volante com revestimento em alcantará, também aplicado ao pomo do câmbio.

O preço é de modestos 114 mil euros, na Alemanha. Em reais, custaria R$ 748 mil, mas sem acréscimo de taxa de importação e demais tributos, que poderiam fazer com que a versão ultrapassasse facilmente os R$ 1,2 milhão do R8 vendido por aqui.