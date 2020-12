Logo após lançar o A4 atualizado, a Audi acaba de abrir pré-venda para o novo A5 Sportback. O cupê quatro portas terá lançamento oficial em janeiro de 2021, mas a marca já recebe encomendas de interessados.

O modelo chega em duas versões de acabamento, com preços que partem de R$ 285 mil. O Sportaback passou pelo bisturi, que não radicalizou nas linhas principais, mas atualizou a identidade visual com o restante da gama Audi, inclusive o A4..

A versão de entrada é equipada com motor TFSI 2.0 de 190 cv e 32 mkfg, combinado com transmissão S Tronic de dupla embreagem e sete marchas, além de tração dianteira. O conjunto permite que esse A5 acelere de 0 a 100 km/h em 7,3 segundos.

No entanto, quem busca mais potência pode optar pela versão mais sofisticada (que não teve o preço anunciado). Ele utiliza o mesmo bloco, mas com potência elevada para 249 cv e 37 mkgf de torque.

Essa versão também conta com sistema eletrificado que permite rodar em velocidades estáveis entre 55 e 160 km/h com o motor desligado. Assim que as baterias de íon de lítio se esgotam, o motor volta a operar.

A4

Na semana passada a Audi também apresentou o A4 repaginado. O sedã chega em três versões. A4 e A5 Sportback são basicamente o mesmo automóvel. O que muda é o segmento traseiro da carroceria, que no sedã tem três volumes definidos e no cupê tem estilo fastback.

O A4 será oferecido em três versões: Prestige (R$ 230 mil), Prestige Plus (R$ 260 mil) e Performance Black (R$ 305 mil). As duas primeiras opções são equipadas com o motor de 190 cv, do A5 Sportback básico. Já a topo de linha conta com o mesmo 2.0 de 249 cv do cupê mais sofisticado.

Conteúdos

A4 e A5 Sportaback também compartilham boa parte dos equipamentos. As versões topo de linha podem receber itens como multimídia MMI, ar-condicionado de três zonas, partida sem chave, Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC), monitor de faixa de rodagem, quadro de instrumentos digital, projeção de dados no para-brisas, sistema de áudio Bang & Olufsen e faróis LED Matrix HD.