A Audi lança no Brasil o Q3 Black S Line. Edição especial com apenas cem unidades, que chega para celebrar o desempenho do jipinho no mercado brasileiro. Com preço sugerido de R$ 255.990, o Q3 especial chega ao mercado no início de janeiro.

Lançado no primeiro trimestre de 2020, a atual geração do Q3 se posiciona na base da gama de utilitários da marca alemã. No entanto, ele acumula mais de 2 mil licenciamentos, o que faz deste SUV o principal modelo da marca por aqui.

E para se destacar no meio da multidão, a edição Black S Line é oferecida em dois tons de azul, além de opção de cinza e conta com kit S-line. O pacote adiciona novos para-choques, com tomadas de ar maiores, assim como novas saias laterais, que deixam o visual do jipinho mais agressivo. Tudo isso gera um acréscimo de cerca de R$ 50 mil sobre o preço do Q3 de entrada.

Conteúdos

Por dentro, a novidade fica por conta do acabamento em black piano e sistema multimídia MMI, com exibição de mapas no quadro de instrumentos digital. Ele ainda inclui ar-condicionado digital, retrovisores elétricos, partida sem chave, acabamento em couro, dentre outros refinamentos que são exigidos num compacto de seu preço.

O pacote de assistentes, por sua vez, está bem aquém da etiqueta. O Q3 oferece apenas sensores dianteiros e traseiros, câmera de ré, assistente de partida em rampa (Hill Holder), freio de estacionamento com função Auto Hold (que mantém os freios pressionados até que se toque no acelerador) e controle de cruzeiro (que não é adaptativo).

Ou seja, faltam monitores de ponto cego, monitor de faixa com correção automática (que foi uma tecnologia introduzida pelo próprio Q3 em 2012), monitor de tráfego cruzado em ré, dentre outros que já estão presentes em compactos sem o mesmo prestígio.

Motor

Sob o capô, o Q3 é equipado com o conhecido motor TFSI 1.4 de 150 cv e 25 mkgf de torque e transmissão automática de dupla embreagem de seis marchas. Trata-se do mesmo bloco dos primos da Volkswagen, como Jetta, T-Cross e Tiguan, que custam bem mais barato e podem vir com muito mais recheio.