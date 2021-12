A Audi voltará a produzir automóveis no Brasil. A marca das quatro argolas anuncia o retorno um ano após comunicar a suspensão da manufatura local. Será a terceira vez que a fabricante alemã aposta na montagem local.

Segundo a marca, a produção deverá ser retomada na unidade de São José dos Pinhais (PR), que atualmente atende apenas à Volkswagen. A montagem das novas gerações dos SUVs Q3 e Q3 Sportback deverá ter início até julho.

Por aqui a dupla de utilitários-esportivos será produzida na configuração com motor TFSI 2.0 de 231 cv e tração integral Quattro. Os carros serão montados em regime CKD, com as partes importadas da planta de Györ, na Hungria.

“Estamos muito felizes em anunciar a retomada da produção na fábrica de São José dos Pinhais, a única da marca na América do Sul. Mesmo em um momento desafiador, a empresa sempre trabalhou para viabilizar a fabricação nacional por acreditar no potencial do País e na credibilidade que a marca ganha na visão dos nossos clientes”, aponta o presidente da Audi do Brasil, Johannes Roscheck.

Vai e vem

A primeira empreitada da Audi como fabricante no Brasil teve início em 1999. Na época a planta paranaense era utilizada para a produção da primeira geração do A3 e do Volkswagen Golf. O modelo ficou em linha até 2006, quando a marca passou a importar a segunda geração. Em 2012, ela retomou a produção local, que durou até fevereiro deste ano.

