Depois de 25 anos no ramo de autopeças, a Viemar Automotive se consolidou como uma das mais importantes fabricantes de componentes de suspensão, direção e freios para veículos leves. A marca conta com portfólio com mais de 500 itens e distribui para toda América Latina.

Segundo o presidente da empresa, Fabio Toniolo Vieira, as atividades tiveram início em meados dos anos 1980, como distribuidora de autopeças. Com a abertura das importações a marca passou a projetar peças, mas com fabricação terceirizada e em seguida, a aquisição de maquinário para produção local.

“A gente não se dá conta de como tudo evoluiu. De repente passaram cinco anos e tudo cresceu, graças ao esforço de uma grande equipe. No começo éramos apenas embaladores, com as importações abriu um nicho de mercado que passamos a explorar, foi quando começamos a projetar as primeiras peças e adquirir nossos dos primeiros tornos”, conta o executivo.

A Viemar desenvolve e fabrica peças para modelos de diferentes marcas, em produção e até mesmo fora de linha. Kit de articulação axial, guarda pó, pivô de suspensão são alguns dos itens do portfólio.