O Auxílio Gás, programa que destina R$ 52 para compra do botijão de gás às famílias de baixa renda, começa a ser pago nesta terça-feira (18). Têm direito ao benefício todas as famílias inscritas no CadÚnico, com renda familiar mensal menor ou igual a meio salário-mínimo por pessoa, e que já estão inscritas no Auxílio Brasil.

De acordo com o Ministério da Cidadania, o benefício atenderá 5,47 milhões de famílias e que a inserção no programa acontece de maneira automatizada, seguindo os critérios e o cronograma do Auxílio Brasil. A ordem de pagamento vai ocorrer de acordo com o Número de Identificação Social (NIS) das pessoas cadastradas.

Nesta terça, o pagamento começa a ser depositado para os beneficiários com final de número de inscrição social (NIS) 1 e vai até 31 de janeiro, com o pagamento para quem tem NIS terminado em 0.

Para saber se a família foi selecionada para receber o Auxílio Gás, basta consultar a situação do benefício no aplicativo Auxílio Brasil, aplicativo Caixa Tem e Atendimento Caixa pelo telefone 111.

Em caso de dúvidas o beneficiário deverá entrar em contato com o Ministério da Cidadania pelo telefone 121.

Confira calendário de janeiro:

