Um avião da Latam que saiu do Aeroporto de Brasília na manhã desta quinta-feira, dia (7), precisou dar meia-volta após um pássaro entrar no motor da aeronave. O voo 3711 decolou às 7h23 com destino ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.



Meia hora depois de ter decolado, uma ave colidiu na aeronave e o piloto retornou por volta de 7h50 ao aeroporto de origem. Segundo a Latam, após voltar para o terminal brasiliense, os passageiros foram remanejados para outra aeronave e o voo seguiu para a capital paulista às 9h09.



Em nota, a Inframerica, que administra o terminal, informou que o pouso foi feito com segurança e que não houve solicitação de pouso de emergência. "Equipes de solo da Inframerica, deram todo o suporte para a companhia aérea. O Aeroporto de Brasília opera normalmente, sem impacto na operação do terminal", explicou a Inframerica.



A Latam disse em nota que "a segurança é um valor imprescindível e, sobretudo, todas as suas decisões visam garantir uma operação segura."