Um avião da airbus que transportava mais de 200 passageiros fez um pouso de emergência logo após decolar nessa quinta-feira (14), deixando pelo menos 20 feridos, incluindo cinco crianças. Aves colidiram com as turbinas do avião, informou a agência de notícia Sputnik, com base em declarações da Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia.

A aeronave, com 226 passageiros e 6 tripulantes, fazia o trajeto entre Moscou e Simferopol, na Crimea, quando ocorreu o acidente.

A agência Sputnik disse que os pilotos conseguiram pousar em um campo de milho perto do aeroporto. Todos os passageiros foram retirados imediatamente e os feridos foram transferidos para hospitais próximos.