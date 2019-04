A companhia aérea Azul vai oferecer 41 voos extras em Minas Gerais durante o feriado da Semana Santa, entre os dias 18 e 22 de abril. Ao todo, segundo a empresa, serão 3.290 assentos a mais. Belo Horizonte, uma das principais bases de operação da companhia, contará com 26 operações adicionais para oito destinos. A novidade fica por conta dos voos não regulares entre a capital mineira e São José dos Campos (SP).

Normalmente, a Azul opera 90 voos em média na capital, por dia, e 112 em todo o Estado. No país, serão 162 voos extras em 41 aeroportos brasileiros durante o feriadão.

Além da rota para o interior paulista, a Azul vai ofertar mais voos de Belo Horizonte para Governador Valadares, Vitória, Ilhéus, Salvador, Uberlândia, Cabo Frio e Porto Seguro. Para o diretor de planejamento de malha da empresa, Daniel Tkacz, as operações extras foram colocados à disposição para conciliar a oferta da companhia com a demanda durante o feriado.

"Estamos sempre atentos às oportunidades e necessidades de nossos Clientes. Por isso, nesse período de quatro dias que muitas pessoas se programam para viajar, disponibilizaremos uma oferta relevante de voos extras para os destinos mais procurados. Tenho certeza de que preparamos uma malha que atende as expectativas de nossos Clientes que vão aproveitar a data para descansar, visitar a família ou conhecer uma das 110 cidades para onde a Azul voa. Será uma operação complexa, consolidando a nossa malha, que é a maior do país", ressalta Tkacz.

As passagens ainda podem ser adquiridas por meio dos canais oficiais de venda da companhia. A empresa informou também que os preços variam de acordo com a data da compra, com os assentos disponíveis e com o trecho.