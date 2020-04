Desde que iniciou as vendas da Ram 2500, no final do ano passado, a FCA já acumula cerca de mil licenciamentos da gigantesca picape norte-americana. Pode parecer pouco, mas quando se trata de veículo vendido por R$ 320 mil, é um volume significativo. E para aumentar ainda mais a participação da grandalhona, a Ram passa a oferecer a série Night Edition.

Com tiragem de apenas 100 unidades e preço de R$ 326 mil, a edição especial chega como uma opção com apelo mais esportivo para o utilitário. Basicamente, ela oferecer os mesmos conteúdos e especificações da Laramie, como central multimídia Uconnect de 12 polegadas, alerta de tráfego traseiro cruzado, monitoramento de pontos cegos e câmera 360 graus. Itens indispensáveis para esse paquiderme de 6 metros de comprimento e 3,5 toneladas.

A picape ainda oferecer sofisticações de carros de luxo como interessante sistema de áudio com cancelamento de ruído externo (semelhante ao utilizado pelo Audi A7). Um recurso útil quando se trata de um veículo equipado com um V8 diesel.

E por falar em motor, a unidade Cummins 6.7 foi ajustada para 365 cv. São cerca de 35 cv a mais. O torque também foi elevado em 6,7 mkgf. Agora o V8 entrega 110,7 mkgf. Para se ter uma ideia do que isso significa, sua força equivale a 11 motores 1.0.

Visual

Mas o apelo da Night Vision está no visual. A Laramie segue o padrão característico das picapes norte-americanas, abarrotada de cromados. Já na nova edição, essas peças recebem acabamento escuro, dando um toque mais agressivo à picape. Por dentro, o acabamento também é predominado pelos tons escuros.

De inédito mesmo, a picape passa a contar com um degrau retrátil para acessar a caçamba. Pode parecer besteira, mas a Ram é um monstro e o degrau é bem-vindo.

1500

Apesar de toda sua pompa e imponência, a Ram 2500 é um estranho no ninho. Ela é extremamente grande para os padrões brasileiros, que elegeu as médias como a medida ideal de uma picape. A Chrysler chegou a ter uma picape média no Brasil: a Dakota, que foi fabricada entre 1998 e 2001, quando ainda atendia como Dodge e Ram era o nome de sua picape maior.

No entanto, a Ram quer retornar ao segmento com a 1500. O modelo foi apresentado no Salão de Detroit de 2019, com previsão para estrear por aqui este ano. Agora resta saber como ficará seu cronograma de lançamento, em função das paralisações decorrentes da pandemia do coronavírus Covid-19.