O número de corpos localizados nos locais onde houve deslizamentos na Baixada Santista, após a chuva extrema que atingiu a região na madrugada de terça-feira (3) subiu para 30, de acordo com boletim da Defesa Civil do Estado. Até o momento há 49 pessoas não localizadas, número que era de 41 no último boletim.

No Guarujá, são 24 mortes e 44 pessoas não localizadas; em Santos são quatro e quatro não localizadas; em São Vicente, dois óbitos e uma pessoa não localizada. O número atual de desabrigados é de 249 no Guarujá e 185 em Santos.

No Diário Oficial do Estado de quarta-feira (4) o governador João Doria homologou sumariamente os decretos municipais de situação de anormalidade do Guarujá (estado de calamidade pública), Santos e São Vicente (situação de emergência). No dia seguinte, esses decretos foram reconhecidos sumariamente no Diário Oficial da União.

Foram disponibilizadas 21,2 toneladas de materiais de ajuda humanitária aos municípios afetados, sendo: 15,6 toneladas (colchões, cobertores, cestas básicas, roupas, água sanitária, kits de limpeza, kits de higiene e água potável) para o depósito do Fundo Social de Santos, de onde serão distribuídos, mediante solicitação, às defesas civis municipais; 1,7 tonelada (colchões, cobertores e toalhas) ao Guarujá; 2,9 toneladas (colchões, cestas básicas, kits de higiene, limpeza e vestuário) a Peruíbe e 1 tonelada (colchões) a Santos.

Nas últimas 24 horas, a contar das 6h desta sexta-feira (6), foram registrados mais 2mm no Guarujá (65mm em 72h), 7mm em São Vicente (53mm em 72h) e 12mm em Santos (46mm em 72h).

Previsão do tempo



Esta sexta-feira (6) começou com sol na Baixada Santista, mas os ventos úmidos que continuam soprando do oceano em direção à costa, podem trazer chuva fraca nos períodos da tarde e da noite, porém sem risco de temporais. No sábado (7), a previsão permanece a mesma.

