A Caixa Econômica Federal aderiu aos esforços para tentar dar uma aquecida nas vendas no varejo, principalmente neste mês de setembro, tradicionalmente fraco para o comércio. O banco anunciou a participação na Semana do Brasil, que começou no dia 6 de setembro e vai até 15 de setembro, oferecendo descontos e vantagens para clientes pessoa física. A campanha busca incentivar promoções e aquecer a economia durante o período.

Para o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, a ação vai ao encontro da estratégia do banco de oferecer condições cada vez mais atrativas aos clientes. </CW>

“Um dos principais objetivos da ação é estimular o varejo brasileiro, com condições vantajosas para os consumidores, criando mais um grande evento que estimule a economia e contribua com a geração de novas oportunidades de trabalho. A Caixa, como instituição financeira, contribui com melhores condições de crédito, melhorando o ambiente de negócios”, ressaltou Guimarães em entrevista ao site da instituição.

No período da campanha, o banco oferece vantagens para clientes que contratarem o Crédito Direto Caixa (CDC), linha de crédito pessoal sem garantias e sem destinação de uso. A depender da análise de crédito e do relacionamento do cliente, as taxas de juros variam de 1,99% ao mês a 2,99% ao mês. No crédito consignado, os clientes poderão ter desconto de até 10% adicionais nas taxas atuais.

Consórcios

A Caixa também oferece desconto de 10% na taxa de administração para contratação do consórcio imobiliário e de automóvel e no prêmio líquido dos seguros Residencial e Multirrisco Empresarial. Os clientes que contratarem o Seguro de Vida na modalidade de pagamento mensal nesse período poderão utilizar 40% do valor da parcela contratada (mínimo de R$10,00 e máximo de R$50,00) para resgate de benefícios, conforme condições a serem consultadas nas agências do banco.



Pontos extras

Clientes que possuem cartões de crédito Caixa nas bandeiras Elo, Visa, Mastercard e JCB também terão vantagens. A cada R$ 2,00 gastos em compras realizadas no período, será ofertado 1 ponto extra no Programa Pontos Caixa.

Para clientes que efetuarem a primeira compra com um novo cartão no período promocional, haverá bonificação de 2 mil a 8 mil pontos.

Para ter direito às vantagens de pontos extras, o cliente deve ler o regulamento e fazer a adesão às ações pelo site: www.caixa.gov.br/semanadobrasil.

A Semana do Brasil foi idealizada pelo governo federal para coincidir com o feriado cívico de Sete de Setembro, tendo como exemplo os Estados Unidos, que têm um forte apelo comercial no 4 de Julho, dia da independência dos norte-americanos. Além disso, preenche a lacuna de setembro, único mês que não possuía uma data chamativa para o comércio.