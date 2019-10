Empréstimos consignados fraudulentos realizados por bancos têm lesado os mineiros. Em alguns casos, o dinheiro é depositado na conta do cliente sem solicitação, descontando os juros no contracheque do consumidor, prática que pode ser considerada “amostra grátis”, sem necessidade de pagamento, conforme o Procon da Assembleia de Minas.

Em outros, as instituições financeiras oferecem, pelo telefone, um cartão de crédito consignado e transferem para o cliente uma determinada quantia, muitas vezes, sem enviar o dinheiro de plástico, ação chamada de “tele saque”. Como os juros do cartão são maiores do que os do empréstimo, o cliente acaba levando gato por lebre.

Para barrar a prática, o Instituto de Defesa do Consumidor (IDC) entra, hoje, em parceria com a Defensoria Pública e apoio dos Procons municipais, com uma ação coletiva contra as entidades financeiras. Pelo menos três bancos são citados no processo. O Instituto pede cancelamento dos empréstimos, danos morais e materiais.

Conforme a presidente do IDC, Lillian Salgado, os juros do empréstimo consignado são, em média, de 1,6% ao mês. Em contrapartida, os do cartão consignado giram em torno de 3,5%, mais que o dobro e o prazo de pagamento pode se estender por até seis anos.

“As instituições oferecem um produto e entregam outro. Oferecem o cartão, mas entregam o empréstimo, cobrando juros do cartão, que são maiores”, critica.

Ela denuncia, ainda, que a maioria dos afetados são aposentados e idosos. Nesse caso, os bancos estão, novamente, infringindo a legislação. Publicada pelo INSS em 16 de maio de 2008, a Instrução Normativa 28 proíbe que empréstimos consignados para aposentados e pensionistas sejam autorizados por telefone.

O Código de Defesa do Consumidor (CDC) considera, ainda, prática abusiva “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços”.

Embora as práticas sejam ilegais, elas acontecem com frequência. Há dois anos, a cantineira Fátima das Graças Campos, de 60 anos, recebeu telefonema de um banco, oferecendo a ela um empréstimo consignado. A idosa afirma que estava emocionalmente abalada por uma série de fatores e chegou a relatar a situação para a telemarketing, que, mesmo assim, a incentivou a pegar R$ 2,7 mil emprestados.



“Eu falei que não podia pegar, que estava ansiosa. Mas ela disse que os juros eram baixos e o dinheiro caía rápido na conta. Aceitei. Agora, eles descontam R$ 100 no meu contracheque e me enviam um boleto de R$ 180 todo mês. Tentei pagar o boleto algumas vezes, paguei valores menores, mas não consigo diminuir a dívida”, lamenta.



De acordo com ela, dois anos depois, o débito ainda é de mais de R$ 3 mil. “Não vou conseguir pagar nunca. Já fui ao banco tentar negociar e sempre saio de lá triste”, afirma.