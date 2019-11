Em meio a diversas promoções que oferecem descontos aos consumidores durante a Black Friday, um bar de Belo Horizonte resolveu usar a data para chamar a atenção para as manchas de óleo que atingem centenas de praias do Nordeste.



Na sexta-feira (29), 30% do valor da venda de todo o prato "fish n' chips" vendido no Sirène será doado à associação Guardiões do Litoral, que atua na retirada do óleo da costa nordestina. A ação acontece em todos os restaurantes da rede no Brasil.

A campanha foi batizada de “MerMaiday”, que é a junção das palavras “mermaid” e “mayday”, em tradução literal “sereia” e “socorro”. Então, o Mermaiday, segundo afirma a marca, é um pedido de ajuda dos mares que foram afetados pelo óleo. “O principal produto do Sirène é o peixe, isso já é um motivo de muita importância para uma ação voltada para a costa das áreas afetadas pelo óleo, já que os impactos e danos ao ecossistema foram de longa escala, com efeitos a curto e longo prazo”, destaca Afonso Natal Neto, sócio-fundador da rede Sirène.

Em Belo Horizonte, a unidade está localizada na rua Sapucaí, 535, no bairro Floresta. A campanha acontece na sexta durante todo horário de funcionamento da loja, das 18h à 0h.