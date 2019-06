Em protesto à elevada carga tributária no Brasil, oito cervejarias e bares em Belo Horizonte vão vender chope a R$ 3, das 18h às 22h desta terça-feira. A dedução de 62% sobre o preço médio pago pelo consumidor (R$ 8) se refere ao percentual de imposto embutido no valor final do produto.

O movimento “Chopp sem Impostos” é organizado pelo Instituto Liberal de Minas em parceria com bares e a Rede Liberdade. “O preço do copo de 300 ml, que tradicionalmente é R$ 8, será de R$ 3 justamente para conscientizar todos sobre o quanto os tributos são caros no país”, criticou Marco Sassen, administrador do Laicos, na Savassi.

Para se ter ideia, até o fim da tarde de ontem, o brasileiro pagou neste ano R$ 1,06 trilhão em tributos. A conta é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP). “Acreditamos que nossos clientes poderiam aproveitar bem mais nossas cervejas e a gastronomia se não fosse pela alta carga tributária. Por isso, também sugerimos o envolvimento de todos os bares da rua para dar mais visibilidade ao movimento”, defendeu Fernanda Bicalho, gestora do Albanos.

Fernanda e Marco engrossam o coro de empresários favoráveis à reforma tributária. Especialistas defendem que a redução de impostos fomentará o consumo, a renda e a geração de empregos.

“Quem sai ganhando (com a atual carga tributária) é só o governo”, disse Marco.

Segundo estimativa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT), o brasileiro trabalha em média 153 dias por ano para pagar impostos e taxas.

Por isso, o “Chopp sem Impostos” não ocorreu paralelamente ao Dia Livre de Impostos (CLI), na semana passada, que teve a adesão de mais de 100 cidades no país. O movimento que oferece chope mais em conta aguardou os 153 dias trabalhados pelos brasileiros em 2019 para realizar a ação.

Além do Albanos e do Laicos, a bebida também será negociada a R$ 3 em outros seis estabelecimentos: Almanaque, Mr. Hoppy, Vaca Loka, O Destro Bar, Mito Bar e Canabrava.