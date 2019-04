Em meio às comemorações dos 80 anos do Batman, o personagem agora celebra mais uma conquista. No último sábado, 30, dia considerado pela DC Comics como seu aniversário, foi anunciado que Batman fará parte do Hall da Fama da Comic-Con. As informações são do site The Hollywood Repórter.



De acordo com Jim Lee, chefe de criação da DC, o super-herói será incluído no Hall da Fama do Museu de Personagens da Comic-Con durante uma cerimônia especial realizada no dia de abertura da San Diego Comic-Con, em 17 de julho deste ano.



Além disso, o evento também contará com a exposição de itens temáticos do Batman e a presença de personalidades que interagiram com o personagem ao longo dos 80 anos de história.