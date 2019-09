Em homenagem ao aniversário de 80 anos de Batman, super-herói da DC Comics, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo anunciou que será ligado um 'bat-sinal' na capital paulista no próximo sábado (21).



Além de São Paulo, a DC, em parceria com a Warner, fará uma ação semelhante em outras 10 cidades espalhadas pelo planeta.



São elas: Melbourne (Austrália), Tóquio (Japão), Berlim (Alemanha), Paris (França), Barcelona (Espanha), Londres (Reino Unido), Montreal (Canadá), Cidade do México (México), Nova York e Los Angeles (Estados Unidos).



Em São Paulo, o 'bat-sinal' será ligado às 20h (horário de Brasília) na avenida Paulista, à altura do número 1650.