O Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) reduziu as taxas de juros nas linhas de crédito para micro e pequenos empresários que necessitam de capital de giro. Essa é a modalidade mais procurada por empresas desses portes.

Os benefícios atingem qualquer ramo de atividade, além de valerem para as operações tanto de curto quanto de longo prazo, oferecendo uma das melhores condições disponíveis hoje no mercado, sem a necessidade de garantia real.

O empreendedor pode requerer o financiamento de qualquer parte de Minas, via plataforma BDMG Digital, disponível no site do banco: www.bdmg.mg.gov.br, ou por meio de correspondentes bancários.

Ao todo, seis linhas de crédito passam a operar com juros reduzidos, com taxas iniciais menores do que 1% ao mês. São elas: Geraminas (para micro e pequenas empresas em geral), Geraminas Fidelidade (para clientes com bom histórico de relacionamento com o BDMG), Geraminas Solidário (para empresas situadas em municípios em estado de emergência, devido às chuvas), Geraminas Social (para empresas de cidades com baixo IDH), Empreendedoras de Minas (para negócios que possuem mulheres com pelo menos 50% do capital social) e Minas Criativa (destinada a empresas do setor de economia criativa).

As linhas são para micro e pequenas empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões, e o limite de solicitação de crédito é de R$ 480 mil.

“Reduzimos as taxas para níveis ainda mais competitivos em um momento no qual o empreendedor está dedicado às demandas de fim de ano e ao planejamento de seus negócios para o ano que vem”, explica o presidente do banco, Sergio Gusmão.

Os prazos para pagamentos das linhas estão padronizados em 12, 24, 36 e 48 meses.