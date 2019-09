De olho no aquecimento do mercado de festas de fim de ano, o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) está lançando um novo produto para facilitar o crédito para empresas de pequeno e médio portes em Minas.

O Geraminas Giro Mais é uma linha especial , com limites de crédito e prazos (total e de carência) maiores, além de taxas competitivas e garantias simplificadas. A contratação já pode ser feita pela internet, por meio do BDMG Digital, plataforma on line do banco.

Podem acessar a linha empresas com faturamento anual entre R$ 4,8 milhões a R$ 30 milhões, de setores variados (indústria, comércio e serviços), o que abrange um universo de cerca de 5 mil empreendimentos em Minas.

O limite de crédito quase dobrou para negócios desse porte, passando de R$ 520 mil para R$ 1 milhão, e o prazo de pagamento pode chegar a 60 meses, com carência de até seis meses.

“Este novo produto foi elaborado a partir das revisões dos modelos de crédito do BDMG, o que permitiu um aperfeiçoamento das condições oferecidas para que essas empresas possam investir visando alta do mercado no fim do ano”, afirma Sergio Gusmão, presidente do banco.

O Geraminas Giro Mais é disponibilizado por meio da plataforma BDMG Digital, no site do banco: www.bdmg.mg.gov.br. Nela, o empresário pode obter com facilidade e rapidez informações sobre todas as linhas oferecidas e optar por aquela que mais se encaixa na sua realidade. O cliente pode fazer a simulação e contratar o crédito, de maneira simples e ágil. “Combinar a digitalização com o impacto no desenvolvimento é a chave para o banco do futuro”, avalia Gusmão.