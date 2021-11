No mercado norte-americano há nichos para tudo, inclusive para off-road. Até pouco tempo, quem procurava um carro para aventuras severas não titubeava em comprar o Jeep Wrangler. Recentemente a Ford ressuscitou o Bronco, inclusive com duas versões com chassi sob carroceria. E, a distância, a General Motors assistia melancólica do alto de sua sede em Detroit. Mas a GM resolveu mostrar que também sabe brincar na terra e desenvolve um conceito surreal.

A Chevrolet levou para o SEMA Show, feira de preparação de Las Vegas, o Beast. Trata-se de um jipão off-road criado a partir do chassi da picape Silverado. A “Fera”, numa tradução literal, segue o conceito de engenharia dos UTVs (aqueles bugues que parecem quadriciclo para uso na terra). Ele abre mão de para-lamas e portas e utiliza estrutura tubular para formar a célula de sobrevivência.

Com estilo futurista e esse gigante das trilhas é equipado com uma unidade LT4 V8 6.2 de 650 cv e 90 kgfm de torque. Para chegar a esse volume de potência, o bloco utiliza compressor mecânico. O motor é acoplado a uma caixa automática de 10 marchas, além de contar com caixa de transferência de duas velocidades.

Esse carro é tão absurdo que os pneus parecem ser pequenos em comparação com a carroceria. No entanto, são unidades de 37 polegadas para uso off-road, calçados em rodas aro 20.

A suspensão de curso longo conta com cinco pontos de ajustes. Segundo a GM, esse carro pode encarar terrenos acidentados com facilidade, já que seus ângulos de ataque e saída, assim como altura livre impressionam. Para garantir a estabilidade, a largura de 2,31 m permite que esse carro se mantenha firme em velocidades elevadas.

Agora me diga: O Beast merecia ganhar uma versão de produção, não é?