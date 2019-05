Preso em regime de segurança máxima, o traficante Fernandinho Beira-Mar está em tratativas para colocar no ar um site no qual pretende divulgar sua história de vida, vender livros de sua autoria e suvenires como camisetas, canecas e bonés, sob a marca FBM.



O site seria administrado, em parte, a partir da cela que ocupa na Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. O professor Cláudio Langroiva, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), acredita que a atitude viola a lei por desvirtuar o princípio do cumprimento de pena.





