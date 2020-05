Mineiro de Belo Horizonte, o cantor Arthur Almeida, de 15 anos, foi morto a tiros na tarde de quinta-feira (30) dentro de um estabelecimento comercial em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco. Tuca Almeida, como era conhecido no mundo artístico, participou da edição de 2018 do reality show The Voice Kids, da TV Globo.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o adolescente morreu de forma inocente. O alvo dos criminosos seria um cunhado de Arthur, que estava com ele. "De acordo com informações preliminares, o grupo formado por seis homens encapuzados adentrou um estabelecimento comercial, efetuando disparos de arma de fogo. Procuravam, supostamente, pelo cunhado da vítima, que estava no local e conseguiu fugir", diz a nota da corporação.

O cantor foi atingido por disparos e não resistiu aos ferimentos. O cunhado de Arthur, alvo dos atiradores, seria presidiário e estaria em liberdade devido a medidas de prevenção à disseminação da Covid-19 no sistema penitenciário.

Ainda segundo a polícia, o caso seguirá sob responsabilidade da 12ª DPH de Pernambuco. "A polícia só se pronunciará ao término da investigação, que não cessará até a devida elucidação e captura dos responsáveis", informou em nota.

Participação no The Voice Kids

Tuca Almeida participou do programa musical infantil em 2018, quando tinha 13 anos. Na ocasião da audição às cegas, ele se apresentou com a canção "Price Tag", de Jessie J. Os jurados Simone e Simaria, Claudia Leitte e Carlinhos Brown não viraram as cadeiras. Apesar de ter sido eliminado ainda na fase inicial do The Voice Kids, ele não desanimou: passou a fazer campanhas publicitárias regionais e também se apresentava em alguns eventos.

No Instagram, Tuca fez sua última publicação no dia 6 de março; é lá que amigos e admiradores já publicam mensagens de conforto e pesar aos familiares.

Nascido na capital mineira, o adolescente morava em Pernambuco desde 2014, junto com sua família materna.

Relembre a participação de Tuca no The Voice Kids:



