Esbanjando alegria e jovialidade, o vocalista do grupo É o Tchan!, Beto Jamaica, de 54 anos, usou as redes sociais nesta quinta-feira, 30, para expressar toda a felicidade que está sentindo ao celebrar o noivado com a tenente da Marinha Tati Santos.



"Um momento incrível, que eu esqueci de compartilhar com vocês! Momento ímpar na minha vida. Noivei", escreveu na legenda da foto em que aparece com Tati, trocando alianças. Ela sempre foi fã do grupo de axé e acompanhava os shows do cantor.



Antes, Beto Jamaica teve um relacionamento duradouro com a ex-dançarina do É o Tchan! Débora Brasil. Ela deixou o grupo em 1997 e, atualmente, é cantora gospel.



Beto Jamaica e Tati estão juntos há aproximadamente sete meses, mas a amizade começou há mais tempo.



"Já faz dois anos de amizade e carinho singular. Em resumo: tudo acontece como e quando tem que acontecer e nada, nada mesmo, foge das mãos, dos cuidados e do amor de Deus", escreveu ela em fevereiro, no Instagram.



Em outubro do ano passado, Beto Jamaica anunciou, ao lado de Compadre Washington, que iria preparar um DVD em comemoração aos 25 anos do É o Tchan!.