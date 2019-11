A Franchising Fair - Feira nacional de Franquias, que acontecerá de 22 a 24 de Novembro, no 4º piso do Power Shopping Centerminas, vai oferecer oportunidades de negócios em franquias para todos os tipos de bolsos. A Franchising Fair terá dezenas de estandes que oferecerão inúmeras opções de franquias nos mais variados segmentos e com valores iniciais de investimentos que atendem desde grandes investidores interessados em lojas de shopping ou de rua, de marcas famosas como também, franquias de baixo investimento que atendem ao orçamento de pequenos empreendedores.



Entre os ramos de atividade sempre presentes na Franchising Fair estão franquias nas áreas de alimentação, escolas de idiomas, cosméticos, estética, móveis planejados, farmácia, cursos profissionalizantes, dentre outros. A organizadora da feira, a Relance Feiras e Eventos, estima a presença de aproximadamente cinco mil pessoas nos três dias da feira.



De acordo com o diretor geral da Franchising Fair, Ademar Pahl, além dos estandes com as opções de franquias, o evento terá também como destaque as palestras que serão ministradas em um auditório montado dentro da feira. As palestras serão ministradas por consultores do Sebrae, especializados em franchising, que irão tirar dúvidas dos visitantes durante o processo de escolha da franquia em que pretendem investir. As palestras estão inclusas no ingresso da feira, que é de R$ 30,00 e que também dá acesso aos três dias de feira.



Ainda segundo Ademar Pahl, o potencial de mercado da região "é enorme, composto por um público consumidor que empreende e que é ávido por novidades".



Particularmente no caso de Minas Gerais, um estado da federação com mais de 20 milhões de habitantes e referência econômica para toda a região Sudeste, por isso a realização da feira na capital Belo Horizonte, sem contar a influência comercial que ela tem sobre praças vizinhas e outros polos econômicos regionais do interior.



Para Ademar Pahl, a Franchising Fair é um canal que viabiliza o encontro entre empreendedores, investidores, marcas franqueadoras e fornecedores, todos reunidos em um mesmo ambiente, o que facilita o surgimento de grandes negócios, além de fortalecer as relações comerciais mútuas. "De maneira geral, a Feira deixa um legado para a cidade, pois move a economia direta e indiretamente ao trazer novas empresas, gerar mais postos de trabalho e negócios para fornecedores, além, obviamente, de gerar receita para o governo local", finaliza.



SERVIÇO:

35ª Franchising Fair – Belo Horizonte

Power Shopping Centerminas (4º Piso)

Dias 22 e 23/11 (Sexta e Sábado) das 14h às 20h

Dia 24/11 (Domingo) das 14h às 19h

Ingresso: R$30,00 (válido para todos os dias da feira, inclusive as palestras)

Para mais informações: www.feiradefranquias.com.br