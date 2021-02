O domingo na capital mineira será de céu parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuva isolada, segundo previsão da Defesa Civil municipal. A temperatura mínima registrada ficou em 16 °C e a máxima estimada é de 27 °C, com umidade relativa do ar mínima chegando 50% no período da tarde.

Para quem gosta de apreciar o céu e a natureza, um prognóstico do Climatempo para este domingo é de que há alta probabilidade de ocorrência de arco-íris em BH. Outro fenômeno que costuma atrair os apreciadores da natureza é a lua cheia, que, se não for encoberta pelas nuvens, dará as caras neste domingo.

Calor em algumas regiões

Para Minas Gerais, a Defesa Civil estadual estima sol entre nuvens, principalmente nas áreas Central e Leste do Estado. Pancadas de chuva, que podem vir acompanhadas de rajadas de vento ocasionais, são esperadas para o Noroeste, Oeste e Sul. As demais regiões podem registrar chuva isolada principalmente pela manhã. No Estado, a temperatura máxima pode atingir 32°C.