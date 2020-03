Panelaços foram ouvidos em vários bairros de Belo Horizonte, na noite desta quarta-feira (18), em protesto contra o governo do presidente Jair Bolsonaro, convocado pelas redes sociais. Além das panelas nas varandas e gritos de "Fora Bolsonaro" e "Ele não", muitos se manifestaram com businaço nas ruas. A manifestação popular acontece em meio a uma crise indédita enfrentada em Minas e vários outros estado do país: a suspensão das atividades econômicas na tentativa de retardar a transmissão do coronavírus.

Houve registros nos bairros Floresta, Renascença, Prado, Serra, Camargos, Buritis, Sagrada Família, Sion e Barroca, dentre outros.

Assista: