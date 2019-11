Nem só de eletroeletrônicos vivem os consumidores da Black Friday. As redes de fast-food e restaurantes incluíram a promoção no cardápio e prometem descontos "imperdíveis" na próxima sexta-feira (29). Entre os destaques estão as promoções do Burger King, que irá vender seis sanduíches por R$ 15, e do Outback, que oferecerá dois chopes de brinde na compra de produtos selecionados.

Promoção do Burger King oferece seis sanduíches por R$ 15

Além das grandes redes, bares e restaurante da capital também vão aderir ao Black Friday com descontos em rodízios de carne, vinhos e doces. No Baby Beef da avenida Cristiano Machado, por exemplo, o rodízio de carnes durante o almoço com buffet completo (saladas, massas, pratos quentes, comidas japonesa e árabe) custará apenas R$ 59,90 até esta sexta.

Para os fãs de doces, na Espetacular Doceria, localizada no bairro Funcionários, na compra de qualquer quitute da vitrine da loja, o cliente leva o segundo pela metade do preço. Outra promoção do estabelecimento é o macaron gratuito na compra de quatro.

Os amantes de vinho também poderão desfrutar da liquidação do mês. Na La Vinicola das unidades Lourdes, Buritis e Vila da Serra, o cliente ganha 50% de desconto na compra de uma taça de vinho LV Rosso (vinho da casa) de 150 ml. A taça cai de R$10 para R$5. Já no Panorama Pizzaria, no bairro Floresta, os vinhos da casa que custam entre R$ 69 e R$ 109 terão 20% de desconto, de 18h às 23h. A promoção é válida para vinhos brancos, tintos e roses.

Black Friday também ajuda na coleta do óleo vazado no litoral

Como boa ação, a rede de fish n’ chips Sirène, no bairro Floresta, usará a data para contribuir com a associação Guardiões do Litoral, que ajuda na coleta e retirada das manchas de óleo nas praias brasileiras. Na sexta-feira (29), 30% do valor arrecado com a venda de cada fish n’ chips serão destinados ao projeto.

Criatividade impulsiona a data

Na avaliação do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), Ricardo Rodrigues, os descontos em alimentação são uma forma criativa de aproveitar a data. "O primeiro momento da Black Friday é de eletrodomésticos e, hoje, no Brasil, essa tendência vai caminhando para bares e restaurantes. É mais uma data que o empresário brasileiro pegou para trabalhar. É uma oportunidade também de o consumidor ter descontos reais e acabar consumindo algum produto e conhecendo algum estabelecimento que não conhecia. Isso é um impulsionamento muito importante para o nosso segmento".

E as novidades não param por aí! Outras redes de fast-food e pizzarias investiram em ofertas exclusivas para a data. Confira a lista dos estabelecimentos participantes:

Burger King

Em parceria com Mercado Pago, o Burger King lançou uma mega oferta. Quem comprar a oferta de 3x15 vai levar o dobro de sanduíches pelo mesmo valor. Essa promoção permite aos clientes combinar seis dos seus sanduíches favoritos e pagar apenas R$ 15. A oferta é válida apenas nos dias 29 e 30 para quem pagar via Mercado Pago. Para mais informações, clique aqui.

McDonald's

O McDonald's lançou pelo aplicativo ofertas exclusivas para a data, como dois combos de BigMac ou Cheddar McMelt por R$ 29,90. As ofertas são válidas somente até o dia 29 após cadastro no aplicativo. A rede também conta com uma ação em parceria com a Fanta, que distribui refrigerantes de graça aos cadastrados na promoção até o dia 28.

Subway

O Subway irá comemorar o Dia Mundial do Sanduíche nesta quinta-feira (28), com a promoção Leve 2, Pague 1. Na compra de um sanduíche de 15 cm ou 30 cm, o cliente ganha outro do mesmo sabor. A ação é feita em parceria com o Sesc Mesa Brasil, uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício que doa parte do dinheiro arrecadado a uma instituição de caridade.

Habib's

Até o dia 30, o Habib's está oferecendo descontos em vários produtos na primeira compra pelo aplicativo no delivery. As ofertas incluem Bib’sfihas de carne com mussarela por R$ 1 cada, pastel de belém e miniquibe com cremely a R$ 1,90.

Além disso, a rede oferece outros descontos em parceria com o aplicativo IFood. Neste caso, as Bib'sfihas de carne saem por R$ 0,49 para novos usuários do app e por R$ 0,79 para quem já utiliza.

Bob's

O aplicativo do Bob's antecipou a Black Friday e passou a oferecer descontos desde o de dois Bob'sMax por R$ 8,00 a três combos com Bob's burger, cheddar, Big Bob por R$ 45,90. A promoção é válida até domingo (1°).

PizzaHut

Na PizzaHut, todas os sabores de pizzas grandes serão vendidas pela metade do preço, tanto para pedidos para serem consumidos no local como para viagem. A promoção é válida para o dia 29.

Outback

O Outback inicia nesta quarta-feira (27) a promoção que garante dois chopes de 340ml grátis na compra de uma Bloomin' Onion, cebola gigante dourada da marca, ou Kookaburra Wings, sobreasas de frango empanadas. O cupom deve ser resgatado no site até o dia 29.

Domino's Pizza

Na Domino's Pizza, a Black Friday começa a partir desta terça-feira (26) e vai até a sexta (29). Na compra de uma pizza média ou grande, a segunda de menor valor é gratuita. A oferta vale para compras pelo aplicativo, site, telefone ou balcão.

Cinema com descontos

Ao passar pelo shopping para aproveitar os descontos em lanches, os consumidores também poderão desfrutar das promoções na rede Cinemark. Os ingressos para os filmes saem por R$ 5 cada. Além disso, na compra de um combo Mega (pipoca grande com refil + bebida grande), o cliente ganha mais uma pipoca Mega. A oferta é válida para os filmes e salas selecionadas entre os dias 29 deste mês a 1° de dezembro.

*Amanda Souza e Maiara Britto, sob supervisão de Cássia Eponine.

