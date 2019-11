A Black Friday, que promete uma sexta-feira (29) cheia de promoções para todos os gostos em 2019, está sendo rebatizada pelo setor de motéis para encher os estabelecimentos em uma data sem tanto apelo para o setor. Na próxima segunda-feira (2) todas as suítes de alguns motéis da Grande BH custarão metade do preço - incluindo as pernoites. O chamado Black Monday é promovido em uma parceria entre a Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) e o Guia de Motéis.

O desconto será válido somente sobre o valor da hospedagem. Com isso, gastos com alimentação, acessórios e bebidas deverão ser pagos no valor integral. Em BH, participam da ação os motéis Status, Dübai, Dallas e Snob. Em Contagem o desconto é válido no Stilo e no Fly. Por fim, os moteis Marrocos e Due, ambos em Sabará, também oferecerão as suítes pela metade do preço.



"É uma medida importante para o setor moteleiro, pois atrai hóspedes em um dia de pouca procura dos motéis, além de oferecer aos visitantes a oportunidade de desfrutar de suítes mais luxuosas pagando a metade do preço. Não temos dúvidas de que vai ser novamente um sucesso", aponta Felipe Martinez, presidente da ABMotéis, relembrando a edição de 2018.

Ele destaca ainda o crescimento da adesão de estabelecimentos ao projeto. Na primeira edição, realizada em 2014, cerca de 60 motéis participaram da campanha no país. Neste ano, já são mais de 100. "Para os clientes, é uma ótima oportunidade para aproveitar um momento a dois em locais bem bacanas e mesmo estimular novos hóspedes", completa.

Aqueles que estiverem interessados em usufruir da estadia com preços especiais devem acessar o site da Black Monday clicando AQUI. Após selecionar o motel, basta baixar o cupom de desconto, que deverá ser apresentado na recepção no dia da hospedagem.

