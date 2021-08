A blogueira mineira Laís Crisóstomo Aguiar foi presa em flagrante com quase meio quilo de cocaína na mala, quando tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O caso aconteceu no dia 5 de agosto.

De acordo com a Polícia Federal, a influencer, natural de Montes Claros, no Norte de Minas, tinha como destino Dubai, nos Emirados Árabes. Durante a fiscalização, o aparelho de raio-x identificou um material suspeito na bagagem em nome de um homem, que acompanhava a blogueira, mas com os pertences dela.

O casal foi levado à sede policial para a revista e perícia. Testemunhas acompanharam a ação e, segundo a PF, na mala foram encontrados 491 gramas de cocaína escondidos em cápsulas de suplemento alimentar.

Segundo a corporação, Laís afirmou que desconhecia o conteúdo na bagagem, enquanto o acompanhante dela teria confessado ser o dono da droga.

A blogueira tem mais de 400 mil seguidores no Instagram, onde ostenta vida de luxo em lugares como Dubai, Mônaco e Ilhas Maldivas.

Habeas Corpus negado

Conforme a PF, a defesa de Laís entrou com um pedido de Habeas Corpus para que a blogueira responda em liberdade, alegando que ela é "ré primária, com residência fixa e emprego lícito“, na tentativa de converter a prisão preventiva em liberdade provisória.

Foi colocado ainda que não há provas suficientes para ligar Laís ao crime, tendo em vista que o acompanhante dela assumiu a responsabilidade sobre a mala em que foi encontrada a droga.

Entretanto, a Justiça Federal não concordou com as alegações da defesa, e negou o pedido. Segundo o ógão, “o montante de droga apreendida por si só é suficiente para justificar a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, pois a quantidade de cocaína encontrada na posse da custodiada não pode ser enquadrada como sendo de usuária”.

Ainda segundo a decisão, a versão apresentada no sentido de que a influencer desconhecia o conteúdo da bagagem, "não se apresenta verossímil, tendo em vista que a cocaína apreendida estava escondida junto com os objetos pessoais da cliente", concluiu.

O Hoje em Dia tentou contato com o advogado de Laís, mas ainda não obteve resposta. Esse espaço está aberto e a matéria será atualizada, caso a defesa se manifeste.

