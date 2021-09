Pelo menos em 15 estados há registros de bloqueios de rodovias por conta da paralisação dos caminhoneiros, que começou na noite de quarta-feira (8), conforme boletim divulgado pelo Ministério da Infraestrutura nesta quinta (9).

O estados afetados são: Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia. Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará.

De acordo com a pasta, 55% das ocorrências aconteceram na região Sul do país, e que não há uma entidade na organização do ato. "Não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e a composição das mobilizações é heterogênea, não se limitando a demandas ligadas à categoria", disse em nota.

Ainda segundo o ministério, a PRF liberou o tráfego de veículos em importantes rodovias nesta manhã. Confira:

BR-040/Minas Gerais

BR-116/Rio de Janeiro (Dutra/Barra Mansa)

BR-040/Rio de Janeiro (Reduc)

BR-101/Espírito Santo

BR-376/Paraná

BR-153/Goiás (Anápolis)

