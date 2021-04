Rezam os alquimistas da etiqueta que, na dúvida do que vestir, o preto sempre cai bem, seja um terno ou vestido. O chamado “pretinho básico”. A BMW resolveu ouvir o conselho e no início do ano apresentou o SUV X7 Dark Shadow, que inclusive era encomendado por uma grife de luxo, daquelas em que um tênis (cheio de firulas) pode custar mais de R$ 10 mil.

O jipão foi anunciado por nada menos que R$ 1,1 milhão. Na sequência, ela trouxe o Série 5 Dark Edition, que deixava o sedã ainda mais com cara de carro de bandido de filme. Agora, a marca de Munique decidiu ampliar sua série monocromática para os modelos Série 7, Série 1 e Série 2 Gran Coupé.

Assim ela passa o oferecer no Brasil os modelos 745Le M Sport (R$ 656.950,00), M135i xDrive (R$381.950,00) e M235i xDrive Gran Coupé (R$ 390.950,00), com decoração toda em preto: frisos, rodas, maçanetas, assim como o interior. De colorido apenas o emblema da hélice em movimento e as pinças de freio, em tonalidade azul.

“Os Dark Edition trazem mais sofisticação e personalidade distinta, oferecendo mais opções ao cliente que busca por variedade no mercado com itens de série únicos. Investimos nessas novas versões como forma de manter a liderança na categoria premium e proporcionar ao consumidor uma nova experiência ao volante”, afirma diretor Comercial da BMW do Brasil, Roberto Carvalho.

Mecânica

O Série 7 Dark Edition vem com o mesmo motor do 745e “convencional”, tendo como base conjunto híbrido, que combina o conhecido motor seis cilindros biturbo 3.0 a um módulo elétrico, que resulta em 394 cv e 60 kgfm de torque, tração traseira e caixa de oito marchas.

Já os compactos M135i xDrive Dark Edition e M235i xDrive Gran Coupé Dark Edition são equipados com motor 2.0 turbo de 306 cv e 45 kgfm de torque, combinado com transmissão de oito marchas e tração integral.

Todos os modelos contam com equipamentos de segurança que incluem assistentes de condução, multimídia com comandos por voz e conexão 4G nativa, dentre outros recursos que fazem desses trajes curingas para toda hora, mas nada básicos.

Leia Mais:

C5 X é a aposta de luxo da Citroën para mercado SUV

BMW lança novo M3 com 510 cv e quase R$ 900 mil

Jeep lança multimídia Intelligence Adventure