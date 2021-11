A BMW anunciou que irá expandir a fábrica de Araquari (SC). Serão investidos R$ 500 milhões na montagem de novos modelos e também na ampliação da engenharia local.

O aporte da marca será responsável pela nacionalização das novas gerações dos modelos X3 e X4, inclusive a versão esportiva X4 M40i. “Confirmar a produção de novos modelos seis meses após vendas na Europa e ter a certeza que receberemos ainda um modelo novo e totalmente inédito reforça a qualidade do nosso time e processos para produzir com tecnologia, qualidade e paixão no Brasil”, afirma o diretor Geral da Planta do BMW Group em Araquari, Otávio Rodacoswiski .

Mas a grande novidade ainda não pode ser anunciada. Executivos da filial brasileira adiantaram que a planta catarinense será responsável pela produção de um modelo inédito, mas que ainda será anunciado pela matriz.

Já o maior protagonismo da engenharia brasileira se deve ao desenvolvimento de novo softwares de digitalização. O time local atuou no desenvolvimento de ferramentas de conectividade como Intelligent Personal Assistant, o BMW e Mini My App e a Digital Key, que permite ao cliente abrir o veículo com o seu celular.