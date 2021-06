A BMW acaba de apresentar seu cupê elétrico i4. Modelo que chega para disputar mercado no segmento de cupês quatro portas movidos a eletricidade. O novo BMW irá concorrer com modelos como Audi GT e-Tron, Porsche Taycan, Tesla Model S, assim como Mercedes-Benz EQS.

Para buscar terreno, a BMW oferecerá o modelo em duas versões: i4 eDrive 40 e i4 M50. O primeiro será equipado com unidade de 340 cv e 43 kgfm, enquanto o segundo despeja 544 cv e 79,5 kgfm de torque. A versão mais potente é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 3,9 segundos.

Para deslocar o cupê, a BMW utiliza quatro módulos com 72 células e outros três com 12 células. As baterias permitem que a versão de entrada atinja autonomia de 590 quilômetros. Já a versão mais potente é capaz de rodar 510 quilômetros com uma única carga.

O i4 ainda conta com amortecedores que fazem ajuste de carga e suspensão traseira a ar, com acerto eletrônico. O cupê ainda conta com rodas aro 20 e freios esportivos, para garantir o melhor comportamento dinâmico.

iX

Junto do cupê, a marca alemã também apresentou a versão definitiva do SUV iX. Trata-se do segundo modelo elétrico do segmento. No ano passado, a marca já tinha colocado no mercado o iX3, derivado do X3 convencional.

A novidade chega para disputar terreno numa seara que tem como principal referência o Audi e-tron e e-tron Sportback. O iX ainda concorrerá com Mercedes-Benz EQC, assim como o pioneiro do segmento Jaguar I-Pace.

O SUV também é oferecido em duas versões de motorização. A versão de entrada iX xDrive40 é equipada com dois motores que entregam 326 cv. Cada unidade está montada em um eixo, o que fez dele 4x4. A versão tem autonomia para 452 quilômetros com uma única carga de baterias.