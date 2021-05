Que o preço do carro zero disparou todo mundo já sabe. Carro novo na garagem e bife de filé mignon na mesa é coisa para poucos. E os novos BMW Série 1 e Série 2 não nos deixam mentir. Importada da Alemanha, a dupla acaba de desembarcar no Brasil, com novos conteúdos e valores nada modestos.

Com preços sugeridos de R$ 260 mil, para o 118i Sport GP, e R$ 271 mil, para o 218 Gran Coupé GP, a dupla se posiciona na base da gama BMW. Mais baratos do que eles apenas as versões nacionalizadas do sedã Série 3 e do SUV X1, que ainda estão abaixo dos R$ 260 mil, segundo o site da marca.

Aliás, se tivesse que escolher entre a dupla de novatos e o Série 3, não pensaria duas vezes em apostar no sedã maior. Pois tem mais motor, tração traseira e é mais barato. Sem contar que tem muito mais “presença” que os compactos. Afinal, num mundo de vaidades quase ginasiais, tamanho sempre é documento.

Conteúdos

Mas voltando aos novatos, a dupla recebeu teto solar panorâmico e assistentes de condução, assim como nos modelos mais sofisticados. O 118i passa a contar com novas rodas de liga leve e o cupê quatro portas recebeu novos bancos em Sensatec. Trata-se do nome pomposo para denominar o couro sintético.

O pacote de tecnologias e segurança adiciona BMW ConnectedDrive (com chamada de emergência, feed de notícias, previsão meteorológica, download de aplicativos e assistente Amazon Alexa). Ele ainda conta com conexão Android Auto e Apple Carplay.

Os modelos ainda são equipados com assistente de estacionamento, Park Assist, além de função Reversing Assist, que registra os últimos 50 metros percorridos, permitindo “desfazê-los” em marcha ré. No entanto, é preciso ficar atento para que nada na rua tenha se movido, senão...

Motor

Convenhamos que a dupla vende mais do que entrega. Os modelos são equipados com motor turbo três cilindros 1.5 de 140 cv e 22 kgfm de torque, combinado com transmissão automática de sete marchas.

Ou seja, se o amigo topar com um Polo ou Virtus GTS, ignore as provocações, pois o VW é mais leve e tem mais motor. Peça a Alexa para escolher uma música relaxante e vá em paz