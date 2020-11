A BMW lança no Brasil uma edição limitada em 72 unidades do SUV X1. Batizada de X1 M Sport 25 Anos, a série faz parte das comemorações das “bodas de prata” da marca no país.

Com preço sugerido de R$ 274.950, o X1 é equipado com pacote M Sport, pintura em preto e acabamento em couro Dakota Mocca. A série também será numerada, com plaqueta de identificação.

Conteúdos

A série conta com pacote de conteúdos farto, com direito a assistentes de condução, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, câmera de ré, assim como projeção de dados de condução no para-brisas (Head-Up Display), Multimídia de 10,5 polegadas com internet nativa, serviço de notícias, dentre outros conteúdos.

Sob o capô, o SUV é equipado com o conhecido motor 2.0 turbo de 192 cv e 28 mkgf de torque. A unidade é combinada com transmissão automática de oito marchas Steptronic.