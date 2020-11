A BMW amplia a gama de opções eletrificadas no mercado brasileiro e acaba de lançar o 530e M Sport. Trata-se da versão híbrida do Série 5, que recorre ao mesmo conjunto eletrificado do 330e. O sedã executivo chega por R$ 384.950. Debaixo do capô o modelo combina motor 2.0 turbo com uma unidade elétrica, que somam 292 cv e 42 mkgf de torque. A transmissão é automática de oito marchas. O conjunto ainda conta com sistema XtraBoost, que entrega mais 40 cv por 10 segundos. A função serve para dar fôlego extra em condições extremas como ultrapassagens.

Além disso, o módulo elétrico ainda permite rodar 56 quilômetros sem uso do motor a combustão. E para facilitar a recarga das baterias, o sedã vem acompanhado de um carregador doméstico Wallbox. O tempo de recarga é de 3h15.

iPhone

Outro recurso do 530e M Sport é o Digital Key. Trata-se de uma função exclusiva para telefones Apple, que assumem a função de chave do carro. É possível criar até cinco chaves virtuais e acessar o carro pelo relógio iWatch. Entre as funções estão destrava e travamento das portas, ligar o carro, verificar nível de combustível, dentre outros recursos.

Ele ainda conta com sistema Drive Assistant Professional, que inclui assistentes para condução semiautônoma. Ele é capaz de assumir o controle da direção em situações de trânsito lento e rodovias ao combinar diferentes equipamentos como ACC, monitor de faixa e sensores que monitoram o tráfego ao redor da carroceria. O sedã também conta com estacionamento automático. Muito útil para um gigante de quase cinco metros.

O pacote de conteúdos ainda inclui quadro de instrumentos digital, projeção de dados no para-brisas (Head-Up Display), sistema de áudio Harman Kardon, bancos elétricos com memória, ar-condicionado de duas zonas, assim como faróis em LED e rodas aro 19.

