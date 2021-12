Uma das vantagens do processo de montagem do tipo CKD (em que o carro é envidado desmontado da matriz), é que a fabrica pode tirar e colocar um modelo na linha de produção com bastante agilidade. Tanto é que bastou apenas uma semana para a BMW iniciar a produção do X4 xDrive 30i M Sport, e agora amplia seu catálogo nacional com os SUVs X3 M40i e X4 M40i.

Com preços de R$ 580.950 (X3) e R$ 603.950 (X4), os utilitários passam a ser montados na planta de Araquari (SC). O motor 3.0 entrega 387 cv e 50 kgfm de torque. Toda força do motor está disponível a partir de 1.900 rpm. A unidade é combinada com transmissão automática de oito marchas e tração integral xDrive.

Apesar dos formatos distintos das carrocerias, a dupla tem número de desempenho semelhantes. Eles aceleram de 0 a 100 km/h em 4,5 segundos e velocidade máxima de 250 km/h, limitada eletronicamente.

Visualmente a dupla, conta com para-choques exclusivos, rodas aro 21, escapamento esportivo, assim como conjunto de suspensão e freios da divisão M. Por dentro, os modelos contam com bancos esportivos, quadro de instrumentos digital e multimídia de 12,3 polegadas (com conexão com smartphones, internet integrada, assistente por voz e câmera 360 graus).

O pacote ainda inclui ar-condicionado de três zonas, teto solar panorâmico, assistentes de condução como ACC, monitor de ponto cego, alerta de colisão, monitor de tráfego cruzado em ré, assim como Park Assist.

