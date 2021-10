A BMW aos poucos passa a eletrificar a sua gama. Ainda longe de ter um portfólio apenas de elétricos, a marca da bavária amplia as opções que combinam motores a combustão com módulos movidos a baterias. Agora a marca acaba de lançar no mercado brasileiro a linha atualizada do X3, com energia extra. Com preços que variam de R$ 399.950 a R$ 439.950, o SUV passa a ser oferecido apenas com versões híbridas.

Importado dos Estados Unidos, o modelo será oferecido em três opções: xDrive 30e X-Line (399.950), xDrive 30e M Sport (R$ 439.950) e xDrive 30e M Sport Launch Edition. O X3 híbrido conta com sistema de recarga plug-in (via tomada) e combina motor 2.0 turbo de 184 cv e 35 kgfm de torque, com módulo elétrico que eleva a potência em até 292 cv e 42 quilos de torque.

O conjunto híbrido é conectado a uma transmissão automática de oito marchas e o sistema de tração é integral. Segundo a BMW, o SUV acelera de 0 a 100 km/h 6,1 segundos.

A BMW não informa a velocidade máxima. Mas afirma que com o uso apenas do motor elétrico, o X3 pode acelerar a até 135 km/h e rodar uma distância de 55 quilômetros sem queimar combustível.

Para recarregar as baterias não são necessárias mais que três horas no Wallbox. Ele também permite conectar carregadores portáteis, mas o plugado pode subir para até 9 horas. Mas quem não quiser deixar o SUV na tomada pode usar o próprio motor a combustão como gerador.

Sem barulho ou fumaça

No modo elétrico, o X3 híbrido emite um ruído proposital a até 30 km/h. O barulho serve para alertar pedestres de que o carro está em deslocamento.

A lista de conteúdos do X3 híbrido é farta. Ele conta com quadro de instrumentos digital, multimídia de 12,3 polegadas (com conexão a internet, Android Auto, Apple CarPlay, Alexa e câmera de manobra). O SUV ainda vem equipado com sistema BMW Intelligent Personal Assistant, que reconhece comandos de voz, assim como o sistema BMW Connected Drive para serviços remotos.

Completa a lista itens como ar-condicionado digital de três zonas, bancos revestidos em couro, teto solar panorâmico e sistema de áudio Hi-Fi.

Já o pacote de assistentes de condução inclui ACC, Park Assist, alerta de tráfego cruzado em, sensor de ponto cego e monitor de permanência em faixa. A versão topo de linha ainda recebe sensor de reconhecimento de gestos e faróis Laserlight.

