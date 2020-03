No mercado premium não há como lançar um modelo e fechar os olhos. Ao contrário dos fabricantes de grandes volumes, marcas como BMW, Audi e Mercedes precisam agregar valor continuamente em suas linhas correntes. E o pessoal da Casa de Motores da Bavária acaba de levar a linha Competition para os jipões X5 M e X6 M.



Isso porque, nesse mercado sofisticado, chegar aos 600 cv com um V8 biturbo 4.4 não é o bastante. É precido ir além sempre. Assim, a linhagem que se coloca acima dos tradicionais BMW M busca dar-lhes mais agressividade e, literalmente, competitividade.



Tanto o X5 como o X6 passaram por um série de modificações. Visualmente, há novos para-choques e elementos de acabamento. Sob o capô, o V8 teve sua potência elevada para 625 cv, mas manteve o torque em 75 mkgf (como se já não fosse espantoso). A transmissão é a conhecida M Steptronic de oito marchas e a tração é a integral xDrive.



Tudo isso se traduz numa aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos para o X5 M Competition. O X6 é “vergonhosamente” um décimo mais lento. No entanto, a velocidade máxima da dupla é limitada a 250 km/h. Afinal, não convém deixar esses dois paquidermes de duas toneladas ir além de tal ponto.



Como todo modelo que leva o emblema Competition, os jipões também passaram por ajustes de suspensão e freios que receberam peças, como molas, amortecedores, discos e pinças de alto desempenho, para garantir-lhes o máximo de eficiência quando levados ao limite.



Por dentro



A dupla conta com acabamento esportivo com direito a apliques de alumínio e revestimento em couro do tipo alcântara, quadro de instrumentos digital, projeção de informações no para-brisas (Head-Up Display), assistentes de condução e modo de condução em cinco estágios: Efficient, Comfort, 4WD, Sport e o diabólico Sport Plus. Devem chegar por aqui até o segundo semestre.