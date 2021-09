A BMW acaba de lançar no Brasil a versão M Sport para o X1. O SUV alemão, montado em Santa Catarina, passa a contar com um visual mais invocado como opção de série. Isso porque o SUV foi oferecido como edição especial para celebrar os 25 anos das operações da BMW no mercado brasileiro. Como as 72 unidades programadas esgotaram em uma semana, a marca resolveu expandir sua oferta.

Com preço sugerido de R$ 309.950, o SUV se destaca pelos para-choque esportivos, com novos coletores na peça frontal e destaque para as ponteiras duplas na traseira. Nas laterais, o X1 recebeu novas saias, que deixam o modelo mais encorpado e envolvem as rodas aro 19.

Sob o capô

Apesar do visual nervoso, sob o capô não há novidades. O modelo mantém o conhecido motor 2.0 turbo de 192 cv e 28 kgfm de torque, combinado com transmissão automática de oito marchas. A tração é dianteira. Se o motor não evoluiu, a marca garante que a suspensão M Sport tem acerto mais esportivo, que melhora o comportamento dinâmico do modelo, principalmente nas curvas.

Por dentro

O X1 M Sport conta com banco do motorista com ajuste elétrico, quadro de instrumentos digital, projetor no para-brisas e sistema de áudio premium. O SUV ainda é equipado com multimídia (com Apple CarPlay, Android Auto, informações de tráfego e câmera de ré) e ar-condicionado digital.

