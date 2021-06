A BMW acaba de lançar no mercado brasileiro o SUV X6 M Competition, que chega para ser a versão mais nervosa do utilitário com estilo cupê. Com preço sugerido de R$ 1.018.950, o jipão chega com atributos para peitar modelos como Audi RS Q8 e Porsche Cayenne Turbo.

O grande barato desse SUV está sob o capô. O modelo é equipado com o popular V8 biturbo 4.4 da marca alemã. No entanto, a unidade foi ajustada para entregar 625 cv e 75 kgfm de torque.

A unidade é combinada com transmissão automática de oito marchas e sistema de tração integral M xDrive. O resultado é uma aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos e máxima de 290 km/h. Nada mal para um paquiderme de quase 2,3 toneladas.

Com visual anabolizado, o X6 M Competition conta com para-choques redesenhados, com grandes coletores laterais, assim como rodas aro 21 (na frente) e 22 (na traseira). Na traseira, o destaque fica por conta do sistema de escapamento M Sport, com ponteiras quádruplas.

Por dentro, o SUV conta com bancos esportivos, apliques em fibra de carbono e alumínio, assim como forração em couro de dois tons. O pacote de conteúdos conta com assistentes de condução, quadro de instrumentos digital, camera 360 graus, projetor no para-brisas (Head-Up Display), sistema BMW ConnectedDrive (que inclui assistência remota, chamada de emergência, informações em tempo real, dentre outros).