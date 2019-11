O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai antecipar o pagamento ao Tesouro Nacional de mais R$ 30 bilhões de empréstimos que recebeu da União. A expectativa é que o pagamento ocorra ainda neste mês de novembro.

Com esse pré-pagamento, o BNDES atinge um total de R$ 123 bilhões devolvidos à União este ano, dentro da meta acordada com o governo para 2019. De acordo com o banco, o serviço contratual antes das liquidações antecipadas era estimado em R$ 26 bilhões mas, com a amortização antecipada, houve redução de cerca de R$ 3 bilhões.

O banco esclareceu também que o valor devolvido ao Tesouro não compromete os desembolsos programados pela instituição para este ano. A liquidação de R$ 30 bilhões foi aprovada pela diretoria do BNDES em 31 de outubro passado e pelo Conselho de Administração na segunda-feira (4).