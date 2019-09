Uma aposta única feita em Brasília ganhou o prêmio de R$ 120 milhões da Mega-Sena. A aposta ganhadora foi um bolão Caixa com 49 cotas, que seriam membros da assessoria do PT na Câmara dos Deputados.

Se for a informação for oficializada pela Caixa, cada um dos participantes vai ficar com R$ 2,4 milhões do montante. As dezenas sorteadas no concurso 2.189 foram: 04 - 11 - 16 - 22 - 29 - 33.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, 406 apostas levaram R$ 19,4 mil ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também foram registradas 24.366 apostas ganhadoras da quadra (quatro dos seis números sorteados), que foram premiadas com R$ 461,96.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado sábado (21). O prêmio estimado é R$ 38 milhões.



*Com Agência Brasil