Bolos artesanais, feitos à mão, sem conservantes, essências ou aromatizantes. Essa é a receita do sucesso da “The Original Cake”, boleria no bairro Castelo, em Belo Horizonte, com quatro anos de funcionamento na mesma loja. Trata-se de uma das empresas pioneiras do segmento na capital mineira.

“Utilizamos frutas e vegetais de verdade, todos selecionados a dedo. É ‘caseirinho’ mesmo, igual ao bolo da vovó”, afirma a proprietária da unidade franqueada em BH, Patrícia Delunardo. Não à toa, a especialidade da franquia são os bolos caseiros.

Ao todo, são 38 opções de sabores. Os queridinhos da clientela, segundo a administradora, são mesclado, formigueiro, milho com queijo, fubá com queijo, abacaxi, milho com coco, cenoura, laranja, limão e maçã com nozes. Esses são produzidos diariamente para pronta-entrega.

As demais alternativas devem ser encomendadas com pelo menos um dia de antecedência, por telefone, WhatsApp ou mensagem privada no Instagram. Os valores variam a partir de R$ 12 a peça, que serve até 15 pessoas.

Há ainda seleções de confeitados, do tipo festa. Eles são vendidos em sabores pré-definidos – como churros, nutella com leite ninho e naked cake – ou com massa, cobertura e recheio à escolha.

Nesse último caso, as delícias são montadas na frente do comprador e entregues na hora. As massas que mais saem são: chocolate, mesclado e formigueiro, mas há também de abacaxi, limão, laranja, dentre várias outras, que atendem ao gosto do freguês.

As coberturas são de chocolate, leite ninho, três leites (leite, leite condensado e leite ninho), mousse de limão e goiabada. E os recheios mais solicitados são doce de leite, chocolate, sonho de valsa, beijinho de coco e leite ninho.

Os confeitados custam a partir de R$ 25 para até 15 pessoas; e a partir de R$ 50, para até 30 convidados.

O local funciona ainda como cafeteria, oferecendo fatias de bolos, cafés e cappuccino gourmet, sucos de caixinha e refrigerantes, palha italiana e chocolates. Contudo, Patrícia diz que a maior parte do público prefere mesmo é levar o bolo inteiro para o consumo em família.

Um atrativo para o cliente é o cartão fidelidade. Por meio dele, a cada dez artigos comprados, o consumidor ganha um novo bolo caseiro ou R$ 15 de desconto no confeitado.

SERVIÇO

The Original Cake

Endereço: Avenida dos Engenheiros, 425 - Castelo

Funcionamento: Segunda a sexta, das 8h30 às 19h / Sábado, das 8h30 às 14h

Telefone: (31) 3351-5441

WhatsApp: (31) 9 9247-1723

Instagram: @theoriginalcake_bh

Site: www.theoriginalcake.com.br