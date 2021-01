O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) comentou, nesta sexta-feira (15), a falta de oxigênio para tratar pacientes com Covid-19 em hospitais do Amazonas. Segundo ele, "todos os meios foram disponibilizados" para atendimento à população do estado.

"Por três dias o Ministro da Saude esteve pessoalmente em Manaus/AM. Todos os meios foram disponibilizados para atender a população, como relatamos na LIVE de ontem: transporte de oxigênio, transferência de pacientes para hospitais federais da região, etc", declarou, em postagem no Facebook.

A publicação ainda traz uma imagem do Portal da Transparência que aponta valores transferidos pelo governo federal ao Amazonas, em total de R$ 8,91 bilhões. Veja abaixo:

Colapso

Ao lado de Bolsonaro na transmissão ao vivo em rede social, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, utilizou o termo "colapso" para se referir aos problemas enfrentados no estado do Norte do país.

Segundo ele, a normalização do fornecimento de oxigênio em Manaus é prioridade do governo federal.

